Tumori al seno – Torna ‘Race for the cure’ torna al Circo Massimo - dal 9 al 12 maggio per sensibilizzare alla prevenzione tra giochi e laboratori creativi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Rainbow conferma la straordinaria collaborazione con Komen Italia, iniziata nel 2021, e sarà presente anche quest’anno a Race For The Cure, la più grande manifestazione per la lotta aialnel mondo, dal 9 al 12aldi Roma, con un fitto calendario di attività e grandi novità. Winx Club sarà partner di Komen Italia per il quarto anno consecutivo con la campagna di sensibilizzazione. I partecipantimanifestazione potranno supportare ulteriormente la lotta aidelgrazie ad una bandana scaldacollo realizzata in esclusiva in occasione dei 25 anni della RACE FOR THE CURE e dei 20 anni di Winx Club: il ricavato verrà interamente destinato ...

Rainbow e Komen Italia insieme per sensibilizzare alla lotta contro i tumori al seno con Race for the Cure . Rainbow , fiore all’occhiello del Made in Italy e tra i principali protagonisti al mondo per la creazione di contenuti animati e live action, ...

“Oggi sto bene. E non ho più paura di parlare del Cancro al seno . Se prima non lo dicevo a nessuno, ora lo dico a tutti. Anche al panettiere: ‘Mi dà tre etti di focaccia? Ah, sa che ho avuto il Cancro al seno ?’”. È con tono di chi vuole ...

Parte dall’ospedale di Bologna l’iniziativa di bellessere per le donne con tumore - Parte dall’ospedale di Bologna l’iniziativa di bellessere per le donne con tumore - Parte dall’ospedale di Bologna l'iniziativa di bellessere per le donne con tumore. Le estetiste e gli acconciatori volontari ...

"Ho un tumore e mi candido alle Europee". Valeria Alessandrini in campo con la Lega - "Ho un tumore e mi candido alle Europee". Valeria Alessandrini in campo con la Lega - Ex senatrice, ora corre per un seggio a Bruxelles e per affrontare questa nuova sfida lavorativa al massimo delle sue potenzialità e possibilità, concentrandosi sul suo obiettivo, ha deciso di ...

Giornata mondiale del tumore all’ovaio: in Italia colpite più di 6mila donne all’anno - Giornata mondiale del tumore all’ovaio: in Italia colpite più di 6mila donne all’anno - Ogni anno in Italia oltre 6.000 donne si ammalano di tumore dell’ovaio, una malattia che è destinata a diventare una grande emergenza sanitaria. Si calcola che a livello mondiale entro il 2050 ...