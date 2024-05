Travolta da un’auto sulle strisce - morta una donna | era ospite di una parrocchia a Formia

Scontro tra due barche sul lago Maggiore : morta una donna . L’incidente nautico, che aveva coinvolto in tutto 4 persone, era accaduto lo scorso 24 aprile e oggi, lunedì 6 maggio, la donna di 76 anni che aveva riportato le conseguenze più gravi è ...

Albaredo per San Marco (Sondrio), 5 maggio 2024 – Si chiamava Ghizlane Moutahir e aveva 41 anni la donna morta nel tragico incidente di oggi, domenica 5 maggio, sulla zip line Fly Emotion di Albaredo per San Marco, in Valtellina. La donna, quasi ...