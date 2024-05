Scontro tra due barche sul lago Maggiore | morta una donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) . L’incidente nautico, che aveva coinvolto in tutto 4 persone, era accaduto lo scorso 24 aprile e oggi, lunedì 6 maggio, ladi 76 anni che aveva riportato le conseguenze più gravi è deceduta in ospedale, Si tratta di una cittadina elvetica residente nella Svizzera tedesca, che si trovava su una delle duecoinvolte nell’incidente insieme a due connazionali, un ottantenne una 75enne che avevano riportato serie ferite ma non così gravi da metterne in pericolo la vita. Illeso il conducente dell’altra imbarcazione, un 36enne ticinese. Loera avvenuto nelle acque svizzere del, circa 300 metri al largo della foce del torrente Maggia, nel Locarnese. Sull’incidente nautico era stata aperta un’inchiesta da parte della Polizia cantonale ticinese per ricostruire l’esatta ...