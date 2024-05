Lavoro – Altri 5 operai da aggiungere ai quasi 200 già tragicamente morti nel 2024 - Confimprenditori invoca un tavolo di confronto

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Oggi dobbiamo piangere cinquenel palermitano, che si vanno adaiduecento giàspariti nel. Sono numeri inaccettabili per un Paese civile. Bisogna smetterla però con le frasi di circostanza nel giorno in cui si verificano queste tragedie e passare alle azioni concrete che prevengano incidenti che si sarebbero potuti evitare”. Oggi 5sula Palermo,: “Promuoveremo a breve unditra parti sociali, politica, imprese e lavoratori per trovare un accordo” Così il presidente di, Stefano Ruvolo, commentando la tragica notizia proveniente dal palermitano, dove, ...

La tragedia del lavoro a Casteldaccia, le testimonianze - La tragedia del lavoro a Casteldaccia, le testimonianze - Immediato il cordoglio ed il dolore manifestato dai testimoni e le reazioni dei politici per la nuova tragedia sul lavoro che è costata la vita a cinque persone ed il ferimento di una sesta che versa ...