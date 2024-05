Traffico Roma del 06-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata giornata al bivio con la Prenestina sino alla via Appia da qui rallentamenti con code a tratti fino al bivio con laFiumicino in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dalla Cassia sino allo svincolo per via Casale Lumbroso è sempre in esterna Ci sono code dalla Casilina la Tiburtina sulla stessa Tiburtinacongestionato a causa di un incidente avvenuto nel territorio di Setteville Ci sono code nelle due direzioni in particolare versoa partire da Tivoli Terme Giornata difficile quella di oggi perché si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero proclamato dai sindacati di base leggi stazioni scattate alle 8:03 termineranno alle 17 ...