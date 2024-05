Traffico Roma del 05-05-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’appuntamento con ilmolto intenso sulle principali strade e autostrade per i rientri in città e sulla A1Napoli 66 in coda versoe tre anagni-fiuggi e Valmontone anche sulla-fiumicino abbiamo code verso3 a Ponte Galeria e il raccordo anulare trafficata con code la via Aurelia anche per un incidente da Aranova a Malagrotta ancora code persulla via Pontina sempre in direzione ditra Pomezia e Castel di Decima ci sposiamo ora sul Raccordo Anulare carreggiata esterna abbiamo code a tratti tra la Pontina è Lanina in interna invece tra la Nomentana e la Tiburtina si riducono le code sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico ...