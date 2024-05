Tra bilanci e idee future | Fiera da grandi numeri e ora pronta a cambiare Protesta al concerto finale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Per idefinitivi delladi San Ciriaco bisognerà attendere la riunione di oggi tra il Comune e il suo (futuro ex?) braccio operativo nell’organizzazione, Blu Nautilus. Quei dati che sono certi, e inconfutabili, riguardano gli intrattenimenti collaterali che hanno dato vita ad Ancona tra il 30 aprile e ieri, 5 maggio, coldi chiusura in piazza del Plebiscito. Si pensi al caso di piazza Pertini, tra street food e dj set. Soltanto sabato sera sono state registrate 5mila persone. Più della metà, 3mila, il 30 aprile. Ecco che nei giorni in cui si tirano le somme, in linea con proclami ed annunci, l’amministrazione Silvetti parrebbe non poter prescindere dal perseguire l’idea – già anticipata dal sindaco al Carlino – di rinfrescare una manifestazione comunque partecipata. "Soprattutto il primo maggio e nel giorno del ...