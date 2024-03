Numeri importanti per la Fiera Agricola all’Expo di Caserta Sud

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è conclusa domenica 10 marzo la XVII edizione di, l’evento che si ripete ogni anno presso il polo fieristico A1Expò diSud, dedicato al settore agricolo e l’intera filiera con un occhio di riguardo al comparto bufalino. La, già dallo scorso anno, ha subito un cambiamento radicale divenendo sempre più tecnica grazie anche all’apporto degli enti patrocinatori, gli istituti didattici e le associazioni che hanno aderito a questossimo appuntamento. “Dire che siamo felici del risultato ottenuto sarebbe come minimizzare la nostra gratitudine verso gli espositori, operatori e visitatori che ci hanno accompagnato in questo lungo cammino – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – Un percorso lungo e molto faticoso iniziato 9 ...

Milan o, 3 marzo 2024 – Secondo giorno di riposo concesso ai rossoneri da Stefano Pioli dopo la vittoria tesa e sofferta in casa della Lazio: domani la squadra si ritroverà a Milan ello per preparare ... (sport.quotidiano)

Revolution è passato agli archivi e ha segnato “l’ultimo ballo” di Sting . “The Icon” ha concluso la sua carriera leggendaria da imbattuto in AEW e uscendo di scena da campione di coppia in ... (zonawrestling)

Snam, conti solidi e in crescita. L’utile supera gli 1,16 miliardi

Questi Numeri consentono all’ad Stefano Venier di rivendicare: «Chiudiamo il 2023 con risultati solidi, maturati in un contesto globale ancora volatile e incerto, e con traguardi importanti sul fronte ...nordesteconomia.gelocal

Volontarinsieme Treviso, in un anno aiutate 1.196 persone: tutti i servizi: Nel 2023 sono stati 267.531 i chilometri percorsi, 6.152 i trasporti effettuati, 77 i comuni coperti dal servizio nel territorio trevigiano ...tribunatreviso.gelocal

Vincere in casa e occhio ai finali, Breda: "Ripartiamo da zero. Caso Sorensen Nessuno mi dice chi deve giocare": E' una squadra a trazione anteriore che prova a far gioco, anche se i Numeri della difesa non sono male. E' una partita che richiede letture importanti" Sul cosiddetto caso Sorensen su cui anche il ...sporterni