Fiera del Madonnino al top L’agricoltura fa grandi numeri

(Di venerdì 26 aprile 2024) Due fiere in una, circa 300 espositori complessivi e centinaia di eventi che non lasceranno un solo momento libero fino a domenica, ultimo giorno della "del" e del "Game Fair" inaugurati ieri a Braccagni. Lo scorso anno i visitatori furono 41mila e quest’anno nessuno nasconde che l’obiettivo sia quello di continuare a crescere. "Già al taglio del nastro di oggi (ieri per chi legge, Ndr) – dice Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio di Grosseto e Livorno – abbiamo avuto una grande partecipazione da parte del pubblico. Del resto, segnali molto positivi erano arrivati già con il numero delle iscrizioni degli imprenditori che nonostante il momento non facile continuano a credere in questo appuntamento che ormai ha una valenza nazionale, come dimostrano le adesioni e anche il pubblico che arriva da molte regioni italiane". ...