Lega Serie A - no ad agenzia governo e avanti autonomia da Figc

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Dopo la riunione convocata dal presidente Lorenzo Casini, le società diA, fermo restando l'impegno già manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli, hanno espresso all'unanimità la contrarietà alla proposta di istituire un'governativa per la vigilanza sui club professionistici, rivendicando l'dell'ordinamento sportivo dalla politica". E' questo - apprende l'ANSA - il testo approvato dalladiA sull'autority governativa. "I club hanno ribadito la necessità di procedere verso una pienadellaall'interno dell'ordinamento sportivo".

Calciomercato Roma, sfida in Serie A per l’erede di Lukaku - Calciomercato Roma, sfida in serie A per l’erede di Lukaku - Per prendere ad esempio, con le dovute differenze, un attaccante attualmente in forze nella massima lega italiana, potremmo dire che Omorodion assomigli per certi versi a Victor Osimhen (suo ...

Tabellone playoff Serie A basket 2024: accoppiamenti e incroci dai quarti alla finale. Calendario, date, orari - Tabellone playoff serie A basket 2024: accoppiamenti e incroci dai quarti alla finale. Calendario, date, orari - Si alza il sipario sulla post-season 2023-2024 della serie A di basket! Le otto migliori squadre classificate al termine delle trenta giornate si ...