Giornata della libertà di stampa - la scure della censura in Italia su oltre 10mila film e l’ultimo è stato un horror indipendente

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Se lo lasciano passare, lanon esiste più”, pare abbia detto Pier Paolo Pasolini alla fine delle ripresesua “ultima sfida alla”, il violento e disturbante capolavoro sul potere Salò o le 120 giornate di Sodoma del 1975. Ma lae il suo stretto setaccio esistevano ancora, e sarebbero continuate a esistere per decine di anni in. E così il lungometraggio – opera totale capace, in filigrana, di mostrare il ritratto più grottesco e angosciante del fascismo repubblichino, e allo stesso tempo di offrire una trasposizione visionaria del libro del marchese de Sade “Le 120 giornate di Sodoma” – andò incontro a trentuno casi processuali. Un destino che ha segnato la diffusione di numerose pellicole, finite nel corso degli anni sotto la lente dello ...