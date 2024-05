Terremoto del Friuli - 48 anni dall’Orcolat che uccise 990 persone Poi la ricostruzione modello e la nascita della Protezione civile

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il 6 maggio 1976 undi magnitudo 6.4 durato un minuto ha devastato più di 100 Comuni deluccidendo 990, ferendone 3mila e distruggendo case, chiese, monumenti. Il disastroso sisma, definito in friulano l’Orcolat – essere mostruoso che la tradizione popolare locale indica come causa dei terremoti – fu avvertito in quasi tutta l’Italia centrosettentrionale e fu seguito da numerose repliche, alcune delle quali molto forti e altrettanto devastanti. Oggi ricorre il 48esimoversario e una commemorazione organizzata dalla Brigata Alpina Julia si è svolta il 4 maggio nella caserma Goi-Pantanali di Gemona – dove la scossa del 1976 provocò il crollo di una palazzina e la morte di 29 militari di leva. Nel Duomo di Gemona delsarà celebrata una messa in memoria di tutte le ...

Un sisma di magnitudo 3.4 si è verificato alle 14 e 28 di oggi con a Tramonti di Sopra, in Friuli Venezia Giulia. Il Terremoto è stato avvertito dalla popolazione ma non ha provocato danni.Continua a leggere

Era una tranquilla sera di maggio . Caldo, molto caldo raccontano; come fosse estate. Poi all’improvviso il boato e il pavimento che si muove sotto i piedi. 50 lunghissimi secondi che sono rimasti indelebili nelle menti di quanti erano lì e son ...

Terremoto: La Russa, '48 anni fa sisma in Friuli, terra meravigliosa seppe rialzarsi' - terremoto: La Russa, '48 anni fa sisma in friuli, terra meravigliosa seppe rialzarsi' - Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "In occasione del 48esimo anniversario del terremoto del friuli che devastò un centinaio di paesi e provocò la morte di 965 persone, desidero rinnovare la sincera vicinanza ...

Terremoto del '76: a 48 anni dalla tragedia il Friuli non dimentica - terremoto del '76: a 48 anni dalla tragedia il friuli non dimentica - Quarantotto anni dopo in friuli è ancora vivo il ricordo di quella notte. È una ferita che si riapre a ogni nuova scossa. L'ultima era stata il 27 marzo ...

Su Radio 24 un'intera trasmissione dedicata all'Orcolat - Su Radio 24 un'intera trasmissione dedicata all'Orcolat - Alle 15 di lunedì 6 maggio, a "Matteo Caccia racconta", la storia dell'Orcolat attraverso le parole di un soccorritore e con una play list dedicata ...