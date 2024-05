Documentario sul Terremoto del Friuli 6 maggio 1976

Era una tranquilla sera di maggio . Caldo, molto caldo raccontano; come fosse estate. Poi all’improvviso il boato e il pavimento che si muove sotto i piedi. 50 lunghissimi secondi che sono rimasti indelebili nelle menti di quanti erano lì e son ...

Nanto. Taglia l'erba del canale, si rovescia con il trattore e muore - NANTO - Alle 9.20 di stamattina, lunedì 6 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Callisona a Nanto per un trattore finito rovesciato nel canale di scolo a bordo strada: ...

Chi è Silvia Comello, la 42enne accusata dell'omicidio di Stefano Iurigh a Bicinicco, in Friuli: aveva conosciuto la vittima al Sert - Chi è la 42enne accusata dell'omicidio di Stefano Iurigh a Bicinnico: Silvia Comello. Si erano conosciuti al Sert.

IL ROMA - Il Napoli torna in Friuli un anno dopo lo scudetto - Si va a Udine a piangere sullo scudetto versato. Era de maggio anche l'altra volta, ma tutta un'altra storia. Giovedì 4 maggio 2023, al friuli la notte dello scudetto matematico a cinque giornate dall ...