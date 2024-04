Terremoto oggi in Friuli | scossa di magnitudo 3 4 a Tramonti di Sotto avvertita dalla popolazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un sisma di3.4 si è verificato alle 14 e 28 dicon adi Sopra, inVenezia Giulia. Ilè stato avvertitoma non ha provocato danni.

Terremoto oggi | 5 aprile 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

Un sisma di magnitudo 3.4 si è verificato alle 14 e 28 di oggi con a Tramonti di Sopra, in Friuli Venezia Giulia. Il Terremoto è stato avvertito dalla popolazione ma non ha provocato danni.Continua ... (fanpage)

L’Aquila 15 anni dopo, la storia di Luisa: ha comprato la casa in cui visse il Terremoto - Laureata in Filosofia, dopo aver passato molti anni a Roma l'ex studentessa fuori sede ha deciso di acquistare la casa in cui aveva vissuto la notte del sisma ...dire

L'Aquila a 15 anni dal Terremoto tra cantieri e ricostruzione - A distanza di 15 anni dal Terremoto che mise in ginocchio l’intera città oggi a che punto è la ricostruzione dell’Aquilaconquistedellavoro

Terremoto a Taiwan, sosia di Kobe Bryant in Cina, nonna singaporiana di 34 anni: i punti salienti di SCMP 7 di questa settimana - Il torneo di rugby a sette si tiene ogni anno a Hong Kong durante un fine settimana tra la fine di marzo e l'inizio di aprile e ora dura tre giorni. Si prevede che l'edizione del 2024 sarà l'ultima ad ...gossipitaliano