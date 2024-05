Tabaccaio trovato morto a Jesolo - è giallo | sul corpo segni compatibili con lo strangolamento

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un vero e proprio, quello andato in scena a queste ore a. Undi 64 anni di nome Roberto Basso è stato rinella sua abitazione di via Antiche Mura 5: l”uomo, celibe, viveva da solo dopo aver condiviso in passato l’abitazione con sua madre anziana. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Donà, insieme ai colleghi di Venezia, agli specialisti forensi dei Ris e della medicina legale di Padova. Nonostante le cause della morte non siano state ufficialmente divulgate, non si esclude la possibilità di un omicidio. Le circostanze del ritrovamento dele le sue condizioni, stando alle indiscrezioni, suggerirebbero infatti delle violenze sul. Il, proprietario di un negozio nella ...

Un Tabaccaio di 65 anni, Roberto Basso, è stato trovato morto intorno alle 13 di lunedì 6 maggio nella sua casa di via Antiche Mura, a Jesolo, in provincia di Venezia. A trovare il corpo sono stati gli uomini della compagnia dei carabinieri di San ...

Giallo a Jesolo, tabaccaio trovato morto in casa con sospetti segni di strangolamento - Giallo a Jesolo, tabaccaio trovato morto in casa con sospetti segni di strangolamento - Roberto Basso, 64 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Antiche Mura 5 a Jesolo. La vittima, celibe, viveva da solo: sul suo collo presunti segni di strangolamento.

Tabaccaio di 65 anni morto a Jesolo (Venezia), corpo ritrovato in casa: i Carabinieri indagano per omicidio - tabaccaio di 65 anni morto a Jesolo (Venezia), corpo ritrovato in casa: i Carabinieri indagano per omicidio - A Jesolo si è consumato un possibile omicidio. Il corpo di un tabaccaio è stato trovato senza vita nella sua abitazione ...

Tabaccaio trovato morto in casa, è giallo - tabaccaio trovato morto in casa, è giallo - È avvolta nel giallo la morte di un uomo poco più che sessantenne trovato cadavere a Jesolo (Venezia) nella sua casa. Sul posto stanno svolgendo gli accertamenti i Carabinieri del nucleo investigativo ...