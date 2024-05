Jesolo - Omicidio a Jesolo Paese in via Antiche Mura 59. È stato trovato morto in casa un tabaccaio 64enne, Roberto Basso con attività al Lido. L'uomo, celibe, viveva...

Un Tabaccaio di 65 anni, Roberto Basso, è stato trovato morto intorno alle 13 di lunedì 6 maggio nella sua casa di via Antiche Mura, a Jesolo, in provincia di Venezia. A trovare il corpo sono stati gli uomini della compagnia dei carabinieri di San ...

Tabaccaio di 65 anni morto a Jesolo (Venezia), corpo ritrovato in casa: i Carabinieri indagano per omicidio - tabaccaio di 65 anni morto a Jesolo (Venezia), corpo ritrovato in casa: i Carabinieri indagano per omicidio - A Jesolo si è consumato un possibile omicidio. Il corpo di un tabaccaio è stato trovato senza vita nella sua abitazione ...

Tabaccaio trovato morto in casa, è giallo - tabaccaio trovato morto in casa, è giallo - È avvolta nel giallo la morte di un uomo poco più che sessantenne trovato cadavere a Jesolo (Venezia) nella sua casa. Sul posto stanno svolgendo gli accertamenti i Carabinieri del nucleo investigativo ...

Venezia, malore mentre attraversa il ponte di Calatrava: papà muore sul colpo - Venezia, malore mentre attraversa il ponte di Calatrava: papà muore sul colpo - Un uomo di 57 anni, Giorgio Serena, di Mogliano Veneto, padre di un figlio piccolo, è morto oggi 6 maggio 2024, mentre stava attraversando il ...