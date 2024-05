Tabaccaio trovato morto in casa a Jesolo - l’ipotesi dell’omicidio | Sul collo aveva dei segni

Jesolo - Tragedia a Jesolo Paese in via Antiche Mura, forse un omicidio. È stato trovato morto in casa un tabaccaio 64enne, Roberto Basso con attività al Lido....

Roberto Basso, tabaccaio trovato morto in casa: «Ipotesi omicidio». Trovati segni sul collo, forse è stato strangolato - Roberto Basso, tabaccaio trovato morto in casa: «Ipotesi omicidio». Trovati segni sul collo, forse è stato strangolato - È avvolta nel mistero la morte di un uomo poco più che sessantenne, Roberto Basso, trovato cadavere stamani in un magazzino attiguo alla sua casa, situata nella zona di Jesolo Paese, ...

I nomi delle vittime della strage di Casteldaccia, 4 i sopravvissuti: uno è grave - I nomi delle vittime della strage di Casteldaccia, 4 i sopravvissuti: uno è grave - Questi i nomi delle cinque vittime della strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia: Epifanio Alsazia, 71 anni, contitolare della ditta Quadrifoglio group, era di Partinico (Palermo) così come Ignazio ...

