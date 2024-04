Henry Cavill | l' ex Superman diventerà papà per la prima volta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 aprile 2024) Il protagonista di Justice League ha confermato la gravidanza della compagna Natalie Viscuso.ha partecipato alla première del suo nuovo film da protagonista, The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie, e proprio in quell'occasione ha confermato ad Access Hollywood chepadre per la. L'attore e la compagna Natalie Viscuso sono in attesa del loro primo figlio. "Sono molto entusiasta, sia Natalie che io siamo molto emozionati. Sono sicuro che ne sentirete ancora parlare" ha esclamato sul red carpet, stuzzicato dall'intervistatore sulla possibilità che fosse stata la sua co-star nel film,Golding, ad ispirarlo a diventare padre:"Non è stato lui ma i miei genitori" ha risposto …