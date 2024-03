Superman | Legacy | svelata la prima foto del film | iniziate le riprese

(Di venerdì 1 marzo 2024) Finalmente sonoledel primodel nuovo universo cinematografico della DC comics,con David Corenswet nel ruolo del protagonista. James Gunn ha anche rilasciato unaimmagine del lungometraggio, nella quale è possibile ammirare un dettaglio del costume e il logo del. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn) Nella serata di ieri il regista James Gunn ha condiviso sui suoi profili social ladel nuovo simbolo di. La S più famosa al mondo sembra essere ispirata a quella della celebre saga a fumetti Kingdom Come. Il regista ha anche scritto che le prime...

