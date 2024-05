Success riprende Osimhen al 92' | 1-1 a Udine - il Napoli non vince più

Ansia in casa Napoli per le condizioni di Osimhen , uscito per Infortunio al ginocchio contro l’Udinese. Esami strumentali nelle prossime ore. Il Napoli trema per le condizioni di Victor Osimhen , uscito anzitempo nella sfida contro l’Udinese a causa ...

Udinese-Napoli : il VIDEO con gli highlights e le azioni salienti del match serale di lunedì 6 maggio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle . Il Napoli, con la testa già alla prossima stagione, arriva in Friuli per sfidare ...

Arriva anche la matematica: Napoli fuori dalla Champions - Arriva anche la matematica: napoli fuori dalla Champions - Lo riassume così il sito di Gianluca Di Marzio. “Il napoli di Francesco Calzona, a causa del pareggio esterno di udine ha visto svanire le speranze di una qualificazione in Champions League. Gli ...

Udinese-Napoli, che spreco per gli azzurri: Osimhen in Friuli non basta - udinese-napoli, che spreco per gli azzurri: Osimhen in Friuli non basta - Dall’altra parte, Fabio Cannavaro - alla sua prima da avversario del napoli nelle vesti di allenatore - è costretto a ridisegnare la squadra complici ben sette indisponibili tra qualifiche ed ...

Il Napoli si fa beffare ancora nel finale: solo 1-1 contro l'Udinese - Il napoli si fa beffare ancora nel finale: solo 1-1 contro l'udinese - SSCN- Nel posticipo della trentacinquesima di campionato il napoli affronta l'udinese al Bluenergy Stadium. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Politano e Lindstrom accanto ad Osimhen. I friulani ...