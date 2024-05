La pagella di Udinese – Napoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilnello stadio Bluenergy Stadium dell’, dove esattamente un anno fa divenne ufficialmente campione d’Italia, senza Kvaraskhelia con un anonimo Lindstrom al suo posto, riesce a non vincere nemmeno questa partita, facendosi raggiungere nel finale dai friulani, ancora una volta Calzona si dimostra inadeguato per una panchina di serie A.1 – 1 Ho visto questo: Meret 7: Si fa trovare pronto sul tiro dalla distanza di Davis con una bella parata, reattivo su un calcio d’angolo tagliato con una respinta di istinto. Di Lorenzo 6: Finalmente una partita sufficiente del capitano, qualche buon inserimento in sovrapposizione. Rrahmani 6,5: Oggi gioca in coppia con Ostigard, annulla Lucca senza nessuna sbavatura. Ostigard 5,5: Parte titolare, bene fino al 90esino, poi si perde ...

Udine, 6 maggio 2024 - Un anno fa Udinese-Napoli , capitata sempre all'alba di maggio, finì con un 1-1 denso di significati per tutti: per i bianconeri, che brindarono a un campionato senza affanni, ma soprattutto per gli azzurri, che trovarono la ...

Un punto a testa che cambia ben poco la situazione delle squadre. Si può riassumere in questo modo il posticipo della 35a giornata della Serie A 2023-2024. Udinese- Napoli 1-1. Success in pieno recupero pareggia la rete di Osimhen, per un pareggio ...

Udinese-Napoli, che spreco per gli azzurri: Osimhen in Friuli non basta - udinese-napoli, che spreco per gli azzurri: Osimhen in Friuli non basta - Dall’altra parte, Fabio Cannavaro - alla sua prima da avversario del napoli nelle vesti di allenatore - è costretto a ridisegnare la squadra complici ben sette indisponibili tra qualifiche ed ...

Il Napoli si fa beffare ancora nel finale: solo 1-1 contro l'Udinese - Il napoli si fa beffare ancora nel finale: solo 1-1 contro l'udinese - SSCN- Nel posticipo della trentacinquesima di campionato il napoli affronta l'udinese al Bluenergy Stadium. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Politano e Lindstrom accanto ad Osimhen. I friulani ...

Per il Calcio Napoli solo 1-1 ad Udine - Per il Calcio napoli solo 1-1 ad Udine - L’udinese ha disperata esigenza di punti per non retrocedere e, sulla panchina friulana, siede Fabio Cannavaro, un figlio di napoli. Primo tempo soporifero con il Calcio napoli che cerca attraverso il ...