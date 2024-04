Il campeggio dei creativi. Studenti in tenda da 30 Paesi colazione con i maestri e film

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) I primi campeggiatori sono arrivati da Strasburgo, a mezzogiorno in punto, iniziando a dare forma al Glitch Camp, l’iniziativa voluta da Ied nella settimana del Design (e degli affitti alle stelle). Saranno trecento in tutto gli “abitanti“ delurbano allestito nel campo di calcio del centro sportivo Enrico Cappelli Savorelli, che si passeranno via via i picchetti: ogni studente può restare gratuitamente al massimo due notti per permettere a più persone di partecipare. Si incroceranno così più di 30 nazionalità. Sono già in arrivo giovani da Spagna, Finlandia, Israele, Georgia, Romania, Russia. E ancora America Centrale e Sudamerica, Stati Uniti, Giappone, Indonesia, Australia. Venti le università di provenienza. "Sono appassionato di design e molto emozionato all’idea di venire a Milano e immergermi nel mondo dellatà. Un alloggio ...