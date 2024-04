Studenti in tenda davanti al rettorato de La Sapienza | “Qui per la Palestina | stop al genocidio e agli accordi con gli atenei israeliani”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo una notte trascorsa infuori dall’Università in piazzale Aldo Moro, glidel collettivo Cambiare Rotta, hanno occupato la facoltà trasferendo le tende di fronte al: “Staremo qui ad oltranza”, hanno detto gli attivisti. Dopo la protesta dedicata al caro-affitti, questa volta le tende tornano per chiedere che si fermi la collaborazione tra Laed Israele. “Chiediamo che la rettrice Antonella Polimeni si esprima a favore del popolo palestinese – ha dichiarato Sara Frioni di Cambiare Rotta – e lo faccia con una ferma condanna dell’operato di Israele.” “Noi vogliamo anche che la rettrice esca dal comitato tecnico-scientifico della fondazione Med-or della Leonardo spa, che è la più grande produttrice di armi a livello europeo – ha aggiunto Martina Bovi, una delle attiviste – seguendo ...

