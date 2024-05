Incidenti sul lavoro - Santonastaso | 379 morti in 127 giorn - non sono in calo come dice Inail

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – "Con l'incidente di oggi in Sicilia sularriviamo a 379nel nostro Paese da inizio anno, in pratica in soli 127i. Questii dati diversi da quelli dell'che ha atteso il 1° maggio per diffondere il dato reidel primo trimestre 2024 conteggiando 191 vittime, inL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.