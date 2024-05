Morti per aiutare un collega | chi erano i 5 operai deceduti nella strage sul lavoro di Casteldaccia

New York, 6 maggio 2024 – Tredici infiniti minuti a pancia in giù, con le mani dietro la schiena, legate ai piedi con una cintura di nylon. Così sarebbe stato immobilizzato Matteo Falcinelli, lo studente spoletino della Florida International ...

Vicenza, 6 maggio 2024 – Cresce l’ Allarme per la contaminazione da Pfas dell’acqua nel vicentino dopo la pubblicazione dei dati sulla mortalità nel territorio veneto più colpito. “ quasi 4 mila morti in più in 34 anni nell'area rossa causati da ...

I nomi dei cinque lavoratori morti a Casteldaccia. Un sesto è gravissimo - I nomi dei cinque lavoratori morti a Casteldaccia. Un sesto è gravissimo - Epifanio Alsazia, 71 anni, contitolare della ditta che stava eseguendo i lavori; Giuseppe Miraglia 47 anni; Roberto Raneri, 51 anni; Ignazio Giordano, ...

Lavoro: è la terza strage del 2024. In tre mesi 191 morti - Lavoro: è la terza strage del 2024. In tre mesi 191 morti - E' una lunga scia di sangue quella delle morti sul lavoro. La conta delle morti bianche sembra essere infinita. In tre drammatici episodi, 17 morti in soli cinque mesi. Ma ci sono poi gli incidenti ...