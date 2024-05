Sotto tiro Stefano Pioli rispetta le proteste dei tifosi del Milan

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha detto dire le opinioni deideldopo che migliaia dihanno protestato silenziosamente durante il pareggio per 3-3 di Serie A di domenica contro il Genoa a San Siro. Con ilche vive una seconda stagione consecutiva senza trofei, dietro ai campioni dell’Inter di 18 punti,è stato messopressione a causa dei suggerimenti che i rossoneri avrebbero avuto colloqui con l’ex allenatore della Spagna e del Real Madrid Julen Lopetegui. Iirritati hanno srotolato striscioni chiedendo miglioramenti alla squadra durante la partita di domenica, mentre gli ultras del club sono rimasti in silenzio per ...