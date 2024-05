Protesta dei tifosi - la Curva Sud si svuota durante Milan-Genoa | che cosa è successo Pioli | Avranno le loro motivazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dura contestazione dellaSud dell’ultima sfida casalinga – valevole per la 35esima giornata di Serie A – contro il. Da ormai diverse settimane, nell’ambiente rossonero si respira un clima tutt’altro che sereno a causa di una stagione deludente e senza successi. A confermarlo, ladeiche nel corso della partita – esattamente al minuto 77 – terminata poi 3-3, abbandonano San Siro esponendo uno striscione con la scritta “Il rumore del silenzio” che sintetizza in modo chiaro e netto il disappunto dell’interadellaSud: il riassunto della giornata Una giornata che vale oltre il pareggio maturato contro ildi Alberto Gilardino. I problemi in casa ...