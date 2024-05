Panchina Milan - Sergio Conceicao per il dopo Pioli? C’è l’ok da parte dei tifosi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 6 maggio 2024), il profilo diper ilsale sempre di più nelle quotazioni rossonere: i tifosi approvano… Ad oggi il prossimo allenatore delpotrebbe essere. Il nome dell’attuale tecnico del Porto, che ha recentemente rinnovato il proprio contratto fino al 2028, è piombato in cima alla lista e sembra aver preso di gran lunga il sopravvento. Il club di via Aldo Rossi crede che l’ex Inter e Lazio possa rappresentare un punto di partenza per creare un progetto ambizioso e vincente, proprio come richiesto dai tifosi durante la protesta della gara contro il Genoa. Il portoghese ha, infatti, grande esperienza a livello internazionale e soprattutto propone un’idea di calcio innovativa e molto ...