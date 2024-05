Sono stati garantiti gli inquilini ritenuti debitori incolpevoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nonostante la situazione sfratti, il dramma sfiorato e la protesta popolare seguita – tra i motivi che hanno portato alla forte crisi nella maggioranza che amministra Opera – ancora non c’è una nota ufficiale che spieghi come si sia arrivati all’attuale situazione che sta creando un allarme sociali senza precedenti in città. Per ora c’è solo lo scarica-barile tra amministratori comunali di oggi e di ieri. "Attualmente non cisfratti esecutivi in corso a Opera nelle case sociali", era stato il laconico comunicato emesso dal sindaco Barbara Barbieri a cinque giorni dal dramma vissuto in Comune. È seguita una comunicazione più articolata: "Nel 2019 la giunta Nucera-Fusco, con specifico incarico dato a un consulente legale, aveva attivato le relative procedure che l’emergenza Covid, con le sue regole a garanzia della sicurezza, ha fermato. L’attuale giunta nel 2022 ha ...

Crisi Fermana, l’iscrizione non è così scontata - Crisi Fermana, l’iscrizione non è così scontata - La Fermana affronta gravi problemi finanziari che minacciano il futuro sportivo del club. La famiglia Simoni cerca una soluzione per ristrutturare il debito e garantire la sostenibilità. I tifosi sono ...

La Ztl a Rimini nord fa le prime ’vittime’: centinaia di multe in arrivo - La Ztl a Rimini nord fa le prime ’vittime’: centinaia di multe in arrivo - Qui non si passa senza il pass. Dal 25 aprile è di nuovo in vigore la zona a traffico limitato sul lungomare di Rimini nord e in alcune vie adiacenti, già sperimentata l’anno scorso dal Comune ma senz ...

Adli fa un passaggio nel vuoto dopo il gol del Genoa al Milan: i compagni e i tifosi sono increduli - Adli fa un passaggio nel vuoto dopo il gol del Genoa al Milan: i compagni e i tifosi sono increduli - Adli fa un passaggio nel vuoto alla ripresa del gioco del Milan dopo il gol del pareggio del Genoa nei minuti finali della partita di San Siro: una giocata ...