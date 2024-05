Così dal tabacco sono stati ottenuti materiali viventi vegetali ingegnerizzati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nel prossimo futuro, edifici e abitazioni potrebbero essere realizzati con dei, o EPLM, dall’inglese Engineered Plant Living Materials. L’edilizia rappresenta in realtà solo una delle possibili applicazioni di questo approccio, sviluppato dagli scienziati della Nanjing Tech University e descritto in un articolo sulla rivista dell’American Chemical Society Central Science.dalla combinazione di cellule dicon microparticelle di idrogel arricchite con dei batteri, questi prodotti innovativi potrebbero essere impiegati nella robotica, nella medicina clinica, nell’edilizia sostenibile o in campo farmaceutico. Per realizzare gli EPLM, il team, guidato da Ziyi Yu e Zhengao Di, ha combinato biologia e scienza dei ...