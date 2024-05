Simposio Internazionale di Scultura alla Certosa di San Lorenzo dal 7 al 18 maggio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ladi Sana Padula dal 7 al 18offre uno spazio per indagare l’arte dellaScultori, docenti ed esperti si riuniscono per esplorare il legame tra l’arte contemporanea e la pietra di Padula Ildi, in programma presso ladi Sana Padula dal 7 al 182024, offre uno spazio per indagare l’arte dellacon un’attenzione particolarepietra locale. Il programma prevede una serie di incontri e interventi volti a esplorare le nuove tendenze nell’arte e nella digitalizzazione, con un’analisi mirata al ruolo della pietra di Padula nel contesto artistico contemporaneo 7 ...

Celebrazione artistica per la memoria: taglio del nastro per la quarta edizione del Simposio”Pietra Sublime” - Celebrazione artistica per la memoria: taglio del nastro per la quarta edizione del simposio”Pietra Sublime” - Nel contesto di Bellosguardo a Cavriglia, si è svolto il taglio ufficiale del nastro per la quarta edizione del simposio Internazionale di scultura Monumentale “Pietra Sublime”. Un evento che non solo ...

Il caso delle statue a Barrafranca, “un ostacolo per gli eventi nel parco” - Il caso delle statue a Barrafranca, “un ostacolo per gli eventi nel parco” - “La nuova posizione in cui le statue si trovano adesso ha conferito alle stesse una maggiore visibilità e ne ha esaltato l’essenza artistica connaturata ad ognuna di esse”. L’assessore Mattina Lo affe ...

Vitorchiano, torna il Simposio internazionale di scultura su peperino - Vitorchiano, torna il simposio internazionale di scultura su peperino - VITORCHIANO - Giovani artisti all'opera dal 13 al 18 maggio grazie all'iniziativa di Comune e Accademia di Belle Arti di Roma ...