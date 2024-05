Simposio Internazionale di Scultura Monumentale Pietra Sublime - sabato l’apertura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Arezzo, 3 maggio 2024 –4 maggio alle ore 17 presso l’area polivalente di Bellosguardo, si svolgerà la cerimonia di apertura ufficiale della quarta edizione deldi”, quest’anno dedicata agli eccedi che furono perpetrati, esattamente ottanta anni fa, dalle truppe nazifasciste in ritirata e che costarono192 vittime alla nostra comunità. I 12 artisti, provenienti da svariate parti del globo, hanno iniziato a lavorare presso l’Area Polivalente di Bellosguardo già da qualche giorno, per dar vita ai loro progetti che faranno dell’arte uno strumento di pace, per dare un segno ben preciso all’umanità in questi tempi bui in cui sono tornati a soffiare nuovi e atroci venti di guerra e una tangibile memoria di ...