Ecco la quarta edizione del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale “Pietra Sublime”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Arezzo, 10 aprile 2024 – Giungeranno a Cavriglia martedì 30 aprile i dodici artisti selezionati per ladeldi” che sarà inaugurato ufficialmente sabato 4 maggio. Gli artisti lavoreranno nell’area di Bellosguardo e, in questa, avranno per la prima volta un tema assegnato e dedicato agli eccidi perpetrati dalle truppe nazifasciste dal 4 all’11 luglio del 1944 nel territorio cavrigliese, dei quali ricorre il triste ottantesimo anniversario. Gli scultori selezionati sono quattro donne e otto uomini, fra cui Adriano Ciarla (Italia), Vighen Avetis (Armenia), Jiefu Zhou (Cina), Solmaz Vilkachi (Iran), Abdelkader Benlarbi (Francia), Arijel Strukelj ...