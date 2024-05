Si è costituito l’auotomobilista che ha investito sulla Cozze-Conversano il 60enne morto nell’impatto Ai carabinieri

E' accaduto nella notte sulla strada tra Conversano e Cozze. La persona al volante non si è fermata Un uomo di 60 anni è morto nella notte sulla strada tra Conversano e Cozze, in provincia di Bari, investito da una automobile, un suv, che poi ha ...

Bari, 6 mag. - (Adnkronos) - Un uomo di 60 anni è morto nella notte sulla strada tra Conversano e Cozze, in provincia di Bari, investito da una automobile, un suv, che poi ha proseguito la marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo ...

Bari, 6 mag. - (Adnkronos) - Un uomo di 60 anni è morto nella notte sulla strada tra Conversano e Cozze, in provincia di Bari, investito da una automobile, un suv, che poi ha proseguito la marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo ...

Travolto e ucciso da un'auto pirata nel Barese - Travolto e ucciso da un'auto pirata nel Barese - Un uomo di 60 anni, Giuseppe Babbo, di Conversano in provincia di Bari, è morto dopo essere stato travolto da un'auto pirata di grossa cilindrata. E' accaduto sulla rampa della provinciale 50 che ...

AIELLI: MALORE DURANTE ESCURSIONE, MUORE 60ENNE - AIELLI: MALORE DURANTE ESCURSIONE, MUORE 60enne - AIELLI – Un 60enne, residente a Valmontone, è morto nella mattinata di oggi nei pressi delle pale eoliche tra Collarmele e Aielli. L’uomo stava facendo un’escursione con due amici quando, ...

Investito sulla Cozze-Conversano, muore 60enne: si costituisce automobilista, indagato per omicidio stradale - Investito sulla Cozze-Conversano, muore 60enne: si costituisce automobilista, indagato per omicidio stradale - Pino Babbo, secondo una ricostruzione, avrebbe raggiunto l'auto di suo figlio, ferma per mancanza di carburante. Il 60enne, mentre prestava assistenza, è stato quindi travolto da un'auto di grossa cil ...