Serie B femminile

(Di lunedì 6 maggio 2024) Con la mente sgombra e l’obiettivo salvezza già centrato, l’Arezzosi regala una mattinata di gloria: contro il Tavagnacco in Friuli nell’insolito orario delle ore 11 le amaranto calano il poker alle padrone di casa già retrocesse e agganciano il gruppo di centroclassifica costituito da Genoa, Bologna e Brescia. Al Comunale di Tavagnacco, dopo un primo tempo a reti bianche, la squadra di Leoni approccia bene la ripresa e passa al 50’ grazie alla solita Razzolini, più lesta di tutte a battere a rete in area dopo la respinta della difesa. Per la capitana amaranto è l’undicesimo gol in campionato. Dieci minuti più tardi, la squadra di casa sbaglia in disimpegno e favorisce Diaz, che piazza la sfera all’angolino. È l’uno-due che decide la gara, arrotondata poi dalle reti di Licco al 78’ e di Gnisci a tempo scaduto, dopo che il Tavagnacco era rimasto pure in ...

