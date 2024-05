Serie A femminile - la Roma festeggia il tricolore al Tre Fontane | Inter battuta 4-3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Con ilsventolato sugli spalti del Tre, lalo Scudetto con la vittoria per 4-3 sull’nel match dell’ottava giornata della Poule di. Al 15? è Viens a sbloccare il risultato, ma al 31? è un autogol di Linari a fissare sull’1-1 il punteggio. Al 35? è Magull a realizzare la rete che porta le nerazzurre in vantaggio. Nel primo tempo c’è spazio anche per altre due reti: Kumagai al 37?, l’ex Bonfantini al 44?. L’chiude il primo tempo avanti 3-2, ma nella ripresa larimonta. Al 75? Viens realizza la sua doppietta personale, prima del definitivo 4-3 siglato dalla solita Valentina Giacinti. Lasi presenta alla sfida contro la Juventus con 67 punti in ...