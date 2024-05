Serie A - la classifica aggiornata dopo la 35ª giornata | Inter +18

La Roma pareggia uno a uno con la Juventus, i giallorossi concedono un’ultima residua chance Champions al Napoli. Non va oltre l’uno a uno la Roma di Daniele De Rossi, fermata in casa dalla Juventus di Massimiliano Allegri. I giallorossi impattano ...

Udinese-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita di serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Cannavaro e Calzona ...

Agente Mandas: "Ricevute varie richieste. Ecco il suo futuro" | VIDEO CM.IT - Le dichiarazioni dell'agente del portiere della Lazio, Diego Tavano, ai microfoni di Calciomercato.it nel corso del Gran Galà del calcio Adicosp ...

Gasperini e le polemiche sul recupero: "Atalanta-Fiorentina rinviata per una cosa drammatica, non per un codice giallo" - In conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sulla Salernitana all'Arechi, il tecnico dell'Atalanta sbotta.