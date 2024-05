Serie A 2023 2024 | la classifica del girone di ritorno

La Roma pareggia uno a uno con la Juventus, i giallorossi concedono un’ultima residua chance Champions al Napoli. Non va oltre l’uno a uno la Roma di Daniele De Rossi, fermata in casa dalla Juventus di Massimiliano Allegri. I giallorossi impattano ...

Pagina 1 | Udinese-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Pagina 1 | Udinese-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita di serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Cannavaro e Calzona ...

SERIE A, Il Napoli si fa rimontare a Udine. Staccata la Fiorentina - serie A, Il Napoli si fa rimontare a Udine. Staccata la Fiorentina - Il match tra Udinese e Napoli, che conclude la 35ª giornata di serie A, si conclude con un pareggio in extremis ... è comunque un risultato che non basta per uscire dalle secche della classifica, che ...

Serie A, Top & Flop: Koopmeiners da applausi, Leão impalpabile - serie A, Top & Flop: Koopmeiners da applausi, Leão impalpabile - Djuric salva il Monza con una doppietta, Dumfries è già in vacanza: i Top & Flop della 35ª giornata di serie A.