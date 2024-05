Scontri tra tifosi di Genoa e Sampdoria | lancio di sedie e poliziotti feriti | VIDEO

(Di lunedì 6 maggio 2024) Momenti di follia in serata a Genova, nelle vie intorno a piazza Alimonda. Secondo le ricostruzioni un gruppetto didella(di ritorno dallo stadio Marassi dopo la partita contro la Reggiana) e alcuni sostenitori del(in trasferta per la partita di Serie A contro il Milan) sono entrati a contatto. Le tifoserie sono venute alle mani, c’è stato undiprese da un bar situato nella zona e la tensione ha raggiunto livelli altissimi. Solo l’intervento deie degli uomini dell’ufficio Stadio della Digos ha riportato un po’ di tranquillità. AltriA distanza di pochi minuti le due tifoserie sono entrate di nuovo a contatto e alcunihanno riportato contusioni. Le forze dell’Ordine sono già in ...

Ultras Genoa devastano club della Sampdoria: il video completo dell'accaduto - Ultras genoa devastano club della Sampdoria: il video completo dell'accaduto - Il video delle violenze avvenute nella giornata di ieri a Genova, dove è stata devastata la sede di un club della Sampdoria per rappresaglia ...

Ultrà del Genoa devastano club della Sampdoria - Ultrà del genoa devastano club della Sampdoria - Le violenze tra tifosi di calcio a Genova sono andate avanti nella notte dopo l'assalto di un centinaio di ultras della Sampdoria contro un gruppo di genoani che guardava la partita in un club di piaz ...

Milan-Genoa, la Curva Sud non ci sta: i motivi e la ricostruzione della contestazione - Milan-genoa, la Curva Sud non ci sta: i motivi e la ricostruzione della contestazione - La contestazione dei tifosi del Milan ha fatto scalpore contro il genoa. Quali sono i motivi del dissenso del tifo rossonero Il Milan non è in grado di fare un passo oltre al proprio momentaccio, per ...