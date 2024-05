Scontri tra tifosi della Sampdoria e del Genoa - accoltellato un supporter rossoblu Devastata la sede degli ultras blucerchiati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio 2024 - Cresce la tensione a Genova trae del. Dopo gliiniziati ieri sera sono continuati oggi pomeriggio quando un tifosono è statoa un braccio e un altro è stato picchiato in un bar di Nervi durante un irruzione di quattro ultrà. Nella rissa scaturita nel locale in via Oberdan ihanno devastato la struttura e sono stati fermati solo dall'interventovolantipolizia. Gli agenti li portati in questura, mentre la vittima con la ferita da taglio è stata portata in codice giallo al San Martino. La faida tra tifoserie sarebbe nata ieri sera, dopo la partita di Serie B di Marassi tra la Samp e la Reggiana, ...