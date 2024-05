Sciopero giornalisti Rai - i Tg vanno in onda lo stesso Scontro tra sindacato e azienda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio 2024 –duro fra ildeiRai (Usigrai) e l’nel giorno diproclamato dalla rappresentanza sindacale interna (non l’unica) della Radio televisione italiana. Non bastassero le contrapposizioni dei giorni scorsi sulle motivazioni dell’astensione dal lavoro, si aggiunge il fatto che oggi, nonostante loi Tg Rai sono andati in(seppur in forma ridotta) con una “forzatura”, ritengono dall’Usigrai, che non si era mai verificata prima. COSTANZE REUSCHER, GIORNALISTA, DANIELE MACHEDA, SEGRETARIO USIGRAI SERENA BORTONE, GIORNALISTA VITTORIO DI TRAPANI, PRESIDENTE FNSI, SIGFRIDO RANUCCI, GIORNALISTA, CON ALTRIRAI Nonostante loproclamato ...