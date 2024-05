Rai - sciopero giornalisti Usigrai | ma Tg1 e Tg2 vanno lo stesso in onda

(Di lunedì 6 maggio 2024) In una giornata segnata dallodeiRai, indetto dal sindacato, i telegiornali Tg1 e Tg2 - così come quelli Rainews - sono andati in...

servizi chiusi e firmati, collegamenti in diretta con le sedi estere, in particolare Gerusalemme, Parigi e Mosca, e con Palazzo Chigi e alcune notizie lette da studio con l'accompagnamento delle immagini: nonostante lo Sciopero indetto dall' Usigrai , ...

Non attacca a viale Mazzini lo Sciopero indetto per oggi dal l'Usigrai . Nonostante la mobilitazione, le edizioni di metà giornata di Tg1, Tg2 e Gr1 sono andate regolarmente in onda con servizi firmati, collegamenti e resoconti sulle principali ...

