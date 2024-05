Sciopero dei giornalisti Rai - è scontro aperto | Non siamo il megafono del Governo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Non c’è pace in casa Rai e l’addio di Amadeus, che pure ha sollevato un gran polverone, sembra solo la punta dell’iceberg di una situazione molto più instabile. Alla Rai oggi si è vissuto un altro giorno di passione, dopo loindetto dall’Usigrai, il principale sindacato deiRai che ha indetto 24 ore diper la giornata di oggi. Il motivo? Denunciare l’utilizzo della tv pubblica come “del”, ma non solo. La battaglia dei comunicati Tra ieri e oggi si sono susseguiti una serie di comunicati tra l’Usigrai e la Rai che hanno reso la temperatura rovente, causando un braccio di ferro che di fatto è ancora in atto tra i giornalista della Rai e la Rai stessa. Il comunicato dell’Usigrai Ad aprire la “battaglia” dei ...

Roma, 6 maggio 2024 – Scontro duro fra il sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai) e l’ azienda nel giorno di Sciopero proclamato dalla rappresentanza sindacale interna (non l’unica) della Radio televisione italiana. Non bastassero le ...

Oggi, lunedì 6 maggio, nonostante lo sciopero indetto dai giornalisti dell’Usigrai, le edizioni dell’ora di pranzo del Tg1 e del Tg2 sono andate in onda quasi come se niente fosse ricorrendo ai (pochi) giornalisti che non hanno aderito alla ...

BARI - Oggi, nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti Rai, il telegiornale della Puglia delle 14 è andato regolarmente in onda. «In Puglia - si legge in una nota firmata da Usigrai e Coordi ...

Unirai non partecipa all'astensione del lavoro proclamata dal sindacato di sinistra Usigrai per tutto il 6 maggio e fa sì che molti telegiornali della televisione di Stato vadano in onda in forma sost ...

Oggi, lunedì 6 maggio, è stato indetto dal sindacato Usigrai uno sciopero dei giornalisti e delle giornaliste Rai di 24 ore a partire dalle 5.30 di questa mattina per 24 ore, contro l'influenza del ...