Scherma - il fioretto azzurro si conferma una certezza Bene le spadist - passo indietro nella sciabola

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si è chiuso un lunghissimo fine settimana per laazzurra, con tutte e sei le armi impegnate. Il bilancio è stato comunque positivo, con due vittorie e tanti piazzamenti sul podio sia individuali sia a squadre. Il, come spesso accade, ha recitato il ruolo di protagonista, ma buone indicazioni sono arrivate anche dalla spada, mentre lanon è riuscita a prendersi almeno un posto sul podio.– Ad Hong Kong erano impegnati uomini e donne, con una tappa di Coppa del Mondo a fortissime tinte azzurre. Spicca ovviamente la prima vittoria della carriera di Guillaume Bianchi, ma anche quella delle fiorettiste che sino assolutamente la squadra più forte del mondo. Gli azzurri, privi per la prima volta di Daniele Garozzo, si sono arresi in finale solo ai padroni di casa, ...