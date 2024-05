Scherma - CdM fioretto | nove azzurri qualificati per il tabellone principale a Hong Kong

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) In archivio le fasi preliminari della prova individuale di Coppa del Mondo dimaschile ad, dove ci sarannoin. Già ammessi per diritto di ranking Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, a loro si sono aggiunti Giulio Lombardi, Davide Filippi, Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola già dopo la fase a gironi, conclusa con solo vittorie. Ai turni preliminari ha invece staccato il pass decisivo anche Federico Pistorio. Niente da fare purtroppo per Damiano Di Veroli, out nel turno dei 128, e Tommaso Martini e Alessio Di Tommaso, che si sono fermati nel match decisivo. Si prosegue venerdì con la terza giornata di gare, che vedrà glidel ct Cerioni impegnati in ...