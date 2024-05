Sassuolo - Carnevali | Giocando come con l’Inter possiamo SALVARCI Agenzia governativa in Serie A? Rispondo COSI’

AGI - Il Sassuolo si conferma incredibilmente l'unica squadra in grado di batte re l'Inter in questa stagione di Serie A. Dal 27 settembre 2023 al 4 maggio 2024, dopo oltre sette mesi d'imbattibilità (striscia chiusa di 28 risultati utili ...

Il Sassuolo porta a casa tre punti importanti in chiave salvezza contro l’Inter , che stasera – sabato, 4 maggio – esce sconfitto dal Mapei Stadium. Come era successo all’andata gli emiliani, ora con Ballardini in panchina, battono i nerazzurri per ...

di Stefano Fogliani Sassuolo Avviso ai naviganti. Per salvarsi, al Sassuolo , servirà un’autentica impresa. La vittoria sull’Inter va in archivio tra la sorpresa dei più, certo, ma il Sassuolo ha avuto pochissimo tempo per festeggiarla a dovere, ...

L'OPINIONE - Foschi: "Vedrei bene Italiano sulla panchina del Napoli, ADL è un ottimo presidente" - L'OPINIONE - Foschi: "Vedrei bene Italiano sulla panchina del Napoli, ADL è un ottimo presidente" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rino Foschi, direttore sportivo: Cosa è successo agli azzurri in questa stagione “E’ successo quel che può accader ...

Roma, Dybala primo per assist in Serie A - Roma, Dybala primo per assist in Serie A - Visualizzazioni: 1 La Roma si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League nelle ultime 3 giornate di campionato Il pareggio contro la Juventus lascia un po’ l’amaro in bocca ai giall ...

Sassuolo, Carnevali: «Lotteremo fino alla fine. Su Lotito dico questo» - sassuolo, Carnevali: «Lotteremo fino alla fine. Su Lotito dico questo» - Il sassuolo crede ancora nella salvezza. In merito l’amministratore delegato dei neroverdi, avversari della Lazio il prossimo 26 maggio, Carnevali ha così parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport ...