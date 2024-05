Sassuolo - il risveglio dopo l’impresa La salvezza è un po’ più lontana

(Di lunedì 6 maggio 2024) di Stefano FoglianiAvviso ai naviganti. Per salvarsi, al, servirà un’autentica impresa. La vittoria sull’Inter va in archivio tra la sorpresa dei più, certo, ma ilha avuto pochissimo tempo per festeggiarla a dovere, dal momento che all’acuto confezionato dalla squadra di Ballardini contro i campioni d’Italia hanno risposto, all’unisono, tutte le altre squadre coinvolte nella bagarre, anche se in misura diversa. Tranne l’Udinese, che va in campo stasera contro il Napoli: inevitabile tuttavia registrare come tutti, e non solo il, abbiano mosso, chi più di meno, la loro pericolante classifica, facendo capire che i neroverdi, oltre a metterci del loro da qui alla fine per tagliare il traguardo indenni il prossimo 26 maggio, devono necessariamente guardare ...

“Complimenti alla squadra per questo bel risveglio“. Recita così il tweet di Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, che si è congratulato con gli azzurri dopo il successo per 6-1 della squadra di Calzona al Mapei Stadium contro il Sassuolo. ...

Sassuolo-Inter, Inzaghi indiavolato: “Quando la Curva lo chiamava per saltare lui…” - sassuolo-Inter, Inzaghi indiavolato: “Quando la Curva lo chiamava per saltare lui…” - Mentre la sua squadra ieri sera si trascinava sul campo, Inzaghi, invece, cercava in panchina indiavolato di cambiare le sorti della partita ...

Sassuolo-Inter 1-0: bisogna pensare soltanto a noi. Anche se non dipende tutto da noi - sassuolo-Inter 1-0: bisogna pensare soltanto a noi. Anche se non dipende tutto da noi - sassuolo-Inter 1-0: il sassuolo torna a vincere, torna a battere l’Inter. È l’unica squadra ad aver lasciato il Biscione senza punti in questa sua stagione straordinaria (anche se era già successo una ...

Serie A, le gare di oggi: dove vedere Monza-Lazio e Sassuolo-Inter in tv e in streaming - Serie A, le gare di oggi: dove vedere Monza-Lazio e sassuolo-Inter in tv e in streaming - Tutte le gare della trentacinquesima giornata di Serie A e dove vederle in tv: si è partiti con Torino-Bologna e si chiude con Udinese-Napoli.