Sampdoria | arrestati sei ultras dopo l’aggressione ai tifosi genoani

(Di lunedì 6 maggio 2024) La polizia di Genova ha arrestato seidella. Quattro di loro sono accusati di essere gli autori delnei confronti di un gruppo diin bar di Nervi. I quattro avrebbero aggredito un tifoso del Genoa e un collega, ferendoli con una prognosi tra i dieci e i quindici giorni. Uno dei quattro è accusato di aver partecipato anche agli scontri di ieri, avvenuti in via Tolemaide, che ha visto un gruppo discagliarsi contro il cordone di forze dell’ordine istituito per non far entrare in contatto le due tifoserie della città. Gli altri duesono stati fermati dalla Digos con arresto differito per gli scontri di ieri. Gli uomini hanno tra i 30 e i 41 anni, alcuni già sottoposti a Daspo. SportFace.

