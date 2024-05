Genova - devastata la sede degli ultras della Sampdoria

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nuovo assalto (probabilmente di matrice) nella notte a, dopo l’aggressione ad un gruppo di genoani che guardava la partita in un club di piazza Alimonda. Stavolta si è verificato un episodio di devastazione presso laTito Cucchiaroni in passo Ponte Carrega aStaglieno in quel momento vuota. Sono intervenuti sul posto polizia, digos, carabinieri e i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme dopo che era stata bruciata una bandiera. Ora sono in corso le indagini per individuare gli autori del gesto. SportFace.

A Genova presto un nuovo accosto per le navi di ultima generazione - A genova presto un nuovo accosto per le navi di ultima generazione - genova - Cresce la tensione tra le frange più accese delle tifoserie di Genoa e Sampdoria e... Liguria Oggi 06-05-2024 07:42 CRONACA Camilla Mancini: "Io bambina sul divano con papà Roberto, vedevo le ...

Ultras Genoa devastano club della Sampdoria: il video completo dell'accaduto - Ultras Genoa devastano club della Sampdoria: il video completo dell'accaduto - Il video delle violenze avvenute nella giornata di ieri a genova, dove è stata devastata la sede di un club della Sampdoria per rappresaglia ...

Euroflora 2025: aperto il concorso per i progettisti - Euroflora 2025: aperto il concorso per i progettisti - I 20 progetti creativi selezionati - 10 per under 30 e 10 per over 30 - avranno a disposizione 50 mq per l'allestimento: iscrizioni entro il 30 giugno ...