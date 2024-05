Salernitana-Atalanta - probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

(Di domenica 5 maggio 2024) Tre punti per agganciare il quinto posto, con una gara ancora da recuperare, e continuare a cullare tre sogni per in questo finale di stagione. L', che giovedì si giocherà la possibilità di accedere alla finale di Europa League e tra una settimana sfiderà la Juve nella finale di Coppa...

Salernitana, modello Atalanta ad ora inarrivabile. A Bergamo grande collaborazione dell'imprenditoria locale - Allo stato l'Atalanta (parco calciatori pari a 349,60 mln di euro , utile di bilancio al 30 giugno 23 pari a +35,1 mln di euro) e' proiettata a raggiungere la prima finale di Europa League (ricavi ...

SERIE A - Atalanta a Salerno con tre Under 23 - Tre under confermati e dagli otto ai nove undicesimi di turnover, nell'ottica della semifinale di ritorno di Europa League di giovedi' prossimo col Marsiglia. L'Atalanta, per il posticipo di domani co ...

Salernitana, sesto in giorno in ospedale per Gomis: proseguono gli accertamenti - Sono diventati sei i giorni trascorsi da Iron Gomis presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Complice il malore accusato nella mattinata di martedì ...